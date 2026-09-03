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Ajax historie & oud-spelers

Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"

Max
bron: ESPN
Mitchell Dijks zit op de bank
Mitchell Dijks zit op de bank Foto: © Pro Shots

Mitchell Dijks is momenteel clubloos. De voormalig Ajacied moet echter toegeven dat hij nog niet topfit is. 

Dijks speelde het afgelopen seizoen in Vietnam bij Nam Dinh FC, maar zit nu weer zonder club. Dat avontuur heeft hem niet topfit gehouden. "Ik was 104 kilo. Normaal als ik fit ben, weeg ik 92 kilo. Dan weet je het wel", vertelt hij bij ESPN. De verdediger is inmiddels wel zeven kilo kwijt. "Maar ik was wel echt een dikkertje. Ik ben een soort vuilnisbak, ik houd van eten. Als ik naar water kijk, ben ik al een kilo te zwaar."

De 33-jarige linkervleugelverdediger voelt niet meer zo de noodzaak om zich te bewijzen. "De bewijsdrang is naar beneden gegaan", geeft hij toe. "Ik geniet van het leven hier en ik heb een nieuwe hobby: ik ben aan het daten met iemand."

Het liefst blijft Dijks actief in Azië. "Dat is een mooi werelddeel. De intensiteit is daar wat lager, dat vind ik wel prettig. Er moeten nog wel wat kilootjes af. Ik hoop daarna nog wel een jaartje, twee jaartjes in Azië te voetballen."

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