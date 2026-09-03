Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"

Dijks speelde het afgelopen seizoen in Vietnam bij Nam Dinh FC, maar zit nu weer zonder club. Dat avontuur heeft hem niet topfit gehouden. "Ik was 104 kilo. Normaal als ik fit ben, weeg ik 92 kilo. Dan weet je het wel", vertelt hij bij ESPN. De verdediger is inmiddels wel zeven kilo kwijt. "Maar ik was wel echt een dikkertje. Ik ben een soort vuilnisbak, ik houd van eten. Als ik naar water kijk, ben ik al een kilo te zwaar."

De 33-jarige linkervleugelverdediger voelt niet meer zo de noodzaak om zich te bewijzen. "De bewijsdrang is naar beneden gegaan", geeft hij toe. "Ik geniet van het leven hier en ik heb een nieuwe hobby: ik ben aan het daten met iemand."