'Transfervrije oud-Ajacied geniet interesse uit Spanje en Italië'

Sevilla en AS Roma zijn geïnteresseerd in Nicolas Tagliafico. Dat schrijft transferjournalist César Luis Merlo op X.

Tagliafico heeft een aflopend contract en lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij het noodlijdende Olympique Lyon. De Franse club heeft hem wel een aanbod voor een verlenging gedaan, maar gaat vanwege financiele problemen hoogstwaarschijnlijk degraderen naar Ligue 2.

Waar de toekomst van de Argentijnse linksback ligt, is nog niet zeker. AS Roma en Sevilla worden genoemd als geïnteresseerde club in de 32-jarige linksback. Tagliafico speelde viereneenhalf jaar bij Ajax en groeide uit tot publiekslieveling.