Geschreven door Idse Geurts 24 mei 2022 om 14:05

Noussair Mazroui maakt officieel de transfervrij overstap naar Bayern München. Dit meldt ‘Der Rekordmeister’ via hun officiële kanalen. De rechtsback tekent een contract tot medio 2026 in München. Naar verluidt gaat Mazraoui acht miljoen euro per jaar verdienen bij de Duitse grootmacht.

Nu de transfer officieel is, komt er dus een einde aan een maandenlange transfersoap omtrent Mazraoui. Meerdere clubs waren geïnteresseerd in de Marokkaans-international, maar uiteindelijk trekt Bayern dus aan het langste eind. Bij Bayern verwacht Mazraoui de kans te hebben om veel titels te winnen. “FC Bayern is zojuist voor de tiende keer op rij Duits kampioen geworden en zal ook volgend jaar tot de kanshebbers behoren om de Champions League weer te winnen. Ik heb voor deze club gekozen, omdat ik hier de grootste prijzen kan winnen”, laat Mazraoui weten.

Met de transfer van Mazraoui komt er einde aan een lang dienstverband bij Ajax. De rechtsback speelde al sinds 2006 bij de Amsterdammers. In 2018 mocht Mazraoui zijn debuut maken bij het eerste elftal van Ajax. Hierna groeide hij uit tot een van de sterkhouders van het team. Uiteindelijk speelde Mazraoui 136 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij tien keer scoorde en negen doelpunten voorbereidde.