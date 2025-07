'Transfervrije Tagliafico gaat deze zomer niet bij Ajax terugkeren'

Nicolás Tagliafico wil langer bij Olympique Lyon blijven. De Argentijn wil in Frankrijk blijven, nu het zeker is dat Lyon voor de Ligue 1 behouden blijft. Dat meldt L'Équipe.

Tagliafico is sinds eind juni transfervrij, maar wil graag in het zuid-oosten van Frankrijk door, weet de toonaangevende Franse sportkrant L'Equipe. De momenteel clubloze linksback lijkt daardoor in ieder geval niet terug te keren naar Ajax.

Door de financiële problemen van Olympique Lyon moet hij wil met minder salaris genoegen nemen, maar de back lijkt daarvoor open te staan. Voor Les Gones zou het aanblijven van Tagliafico een welkome opsteker zijn: Abner is de enige linksback in de selectie.