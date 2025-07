'Transfervrije Tagliafico zet handtekening onder 2-jarig contract'

Nicolas Tagliafico heeft de knoop over zijn toekomst doorgehakt. De oud-speler van Ajax was transfervrij na zijn aflopende contract bij Olympique Lyon, maar heeft besloten om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis bij de Franse topclub.

De Argentijn zal spoedig zijn handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis, dat meldt L'Équipe. "Zeer goed nieuws voor Olympique Lyon", schrijft het Franse medium. "De Argentijnse wereldkampioen Tagliafico, wiens contract op 30 juni afliep, zal in de komende uren een nieuw contract voor twee jaar tekenen."

Tagliafico was de afgelopen weken veel in Amsterdam te bewonderen, omdat hij zijn conditie op peil hield in de Nederlandse hoofdstad. De linksback heeft nog een huis in Nederland en werd daarom ook in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude club Ajax, maar door dat scenario lijkt een streep te kunnen. "De 32-jarige verdediger heeft eindelijk het voorstel van Lyon geaccepteerd", schetst L'Équipe. "Hij gaat tot 2027 tekenen, met de optie voor nog een jaar."