'Transferwaarde Ajacied Mika Godts stijgt met tien miljoen euro'

Mika Godts is dit seizoen de grote man bij Ajax. De transferwaarde van de vleugelaanvaller is de laatste weken behoorlijk gestegen.

Godts is dit seizoen de absolute uitblinker bij Ajax. De jonge Belg is vaste basiskracht en kent uitstekende cijfers. In de competitie vond hij veertien keer het net en was hij negen keer als aangever belangrijk.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Godts sinds de winterstop behoorlijk gestegen. In december vertegenwoordigde de vleugelaanvaller al een waarde van vijftien miljoen euro, maar dat is door de goede vorm van de Belg gestegen naar 25 (!) miljoen euro.