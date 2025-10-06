'Transferwaarde Davy Klaassen bereikt historisch dieptepunt'

Ajax verkeert momenteel in zwaar weer en staat onder druk. Sinds zijn aanstelling ligt trainer John Heitinga onder vuur, terwijl routinier Davy Klaassen het elftal nog niet op sleeptouw kan nemen.

Recent heeft Transfermarkt de nieuwste marktwaardes van spelers naar buiten gebracht en daaruit blijkt dat Klaassen een flinke deuk in zijn waarde heeft opgelopen. Sinds 2014 was hij nooit zo laag gewaardeerd. Twee jaar geleden werd Klaassen nog geschat op 10 miljoen euro, een half jaar geleden daalde dat naar 4 miljoen, en nu is hij nog maar 3,5 miljoen waard.

Voor Ajax komt dit nieuws op een lastig moment, aangezien de club worstelt met de resultaten en het vertrouwen van supporters onder druk staat. Klaassen, die jarenlang een belangrijke rol speelde in Amsterdam, lijkt momenteel niet het rendement te halen dat van hem verwacht wordt.