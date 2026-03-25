'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
De Ajax-terugkeer van Kasper Dolberg is vooralsnog niet heel gelukkig. De Deense spits kampt opnieuw veel met blessureleed en zag zijn marktwaarde de afgelopen maanden verder dalen.
Dolberg vertegenwoordigde volgens Transfermarkt een marktwaarde van dertien miljoen euro toen hij afgelopen zomer de overstap maakte van Anderlecht naar Ajax. In zijn eerste maanden in Amsterdam kon de international weinig potten breken door een blessure die hem lang aan de kant hield.
De 28-jarige Dolberg was in achttien competitieoptredens goed voor drie doelpunten en drie assists. In de winterstop stond de marktwaarde van de aanvaller op twaalf miljoen euro en inmiddels is die verder gedaald naar tien miljoen euro.
'Transferwaarde Kasper Dolberg daalt opnieuw met miljoenen'
