Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Transferwaarde Taylor blijft stijgen: Heeft Ajax goud in handen?

Arthur
bron: Transfermarkt
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

De ontwikkeling van Kenneth Taylor blijft niet onopgemerkt. Waar zijn transferwaarde in maart 2025 nog op 23 miljoen euro werd geschat door Transfermarkt.nl, staat de middenvelder in de nieuwste update van oktober inmiddels op 28 miljoen euro. Daarmee groeit de waarde van de Ajacied in rap tempo door.

Met de gestegen marktwaarde lijkt Ajax goud in handen te hebben. De Amsterdammers kunnen Taylor in de toekomst verkopen voor een aanzienlijk bedrag, maar tegelijk is hij volgens velen momenteel een onmisbare schakel in de ploeg. 

Kenneth Taylor maakte zijn officiële debuut voor Ajax 1 op 12 december 2020 in de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij viel toen in voor Perr Schuurs.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Elftalfoto van Ajax voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille

Coëfficiëntenalarm: "Nederland niet bezig aan een topseizoen"

0
Kenneth Perez

Perez haalt hard uit na Europees echec: "Lachertje van Europa"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd