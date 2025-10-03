Transferwaarde Taylor blijft stijgen: Heeft Ajax goud in handen?

De ontwikkeling van Kenneth Taylor blijft niet onopgemerkt. Waar zijn transferwaarde in maart 2025 nog op 23 miljoen euro werd geschat door Transfermarkt.nl , staat de middenvelder in de nieuwste update van oktober inmiddels op 28 miljoen euro. Daarmee groeit de waarde van de Ajacied in rap tempo door.

Met de gestegen marktwaarde lijkt Ajax goud in handen te hebben. De Amsterdammers kunnen Taylor in de toekomst verkopen voor een aanzienlijk bedrag, maar tegelijk is hij volgens velen momenteel een onmisbare schakel in de ploeg.

Kenneth Taylor maakte zijn officiële debuut voor Ajax 1 op 12 december 2020 in de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij viel toen in voor Perr Schuurs.