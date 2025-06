'Transferwaarde van Mokio stijgt enorm na doorbraak bij Ajax'

Jorthy Mokio kende dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. De Belg ziet zijn transferwaarde dan ook enorm stijgen.

Transfermarkt taxeert de multifunctionele 17-jarige dan ook op 8 miljoen euro. Dat is een forse stijging voor Mokio, daar hij in maart nog op 3 miljoen werd geschat. Een stijging van maar liefst 5 miljoen, die natuurlijk alles te maken heeft me de doorbraak van Mokio.

Mokio kwam afgelopen seizoen tot 18 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij goed was voor twee doelpunten, waaronder een fraaie in de Europa League tegen Union St. Gillis.