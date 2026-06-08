'Transferwaarde van verdediger Luca Rosa was nog nooit zo hoog'

Lucas Rosa lijkt steeds een belangrijkere kracht te worden voor Ajax. Dat is ook terug te zien aan zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de verdedigende back namelijk op 5 miljoen euro in. Dat is zijn hoogste transferwaarde tot nu toe. In december was dat nog 4 miljoen en vorige zomer was dat zelfs slechtst 3 miljoen euro.

Rosa heeft bij de Amsterdamse club nog een contract tot medio 2029. Afgelopen seizoen kwam hij 33 wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor 1 assist.