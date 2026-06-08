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'Transferwaarde van verdediger Luca Rosa was nog nooit zo hoog'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Lucas Rosa loopt vrij bij Ajax
Lucas Rosa loopt vrij bij Ajax Foto: © Pro Shots

Lucas Rosa lijkt steeds een belangrijkere kracht te worden voor Ajax. Dat is ook terug te zien aan zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de verdedigende back namelijk op 5 miljoen euro in. Dat is zijn hoogste transferwaarde tot nu toe. In december was dat nog 4 miljoen en vorige zomer was dat zelfs slechtst 3 miljoen euro.

Rosa heeft bij de Amsterdamse club nog een contract tot medio 2029. Afgelopen seizoen kwam hij 33 wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor 1 assist.

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