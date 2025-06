'Transferwaarde Wout Weghorst daalt na debuutseizoen bij Ajax'

Weghorst kwam vorige zomer voor iets meer dan twee miljoen euro over van Burnley nadat hij een seizoen op huurbasis bij TSG Hoffenheim speelde. De spits vertegenwoordigde destijds een waarde van zes miljoen euro.

In Amsterdam was de 32-jarige Weghorst geen vaste basisspeler onder Francesco Farioli. Wel maakt de Oranje-international een aantal belangrijke goals als invaller. Toch was dat niet genoeg om zijn marktwaarde op te krikken. In de winterstop werd Weghorst getaxeerd op vijf miljoen euro en inmiddels is dat verder gedaald naar vier miljoen euro.