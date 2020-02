Geschreven door Jelmer Jager 01 feb 2020 om 12:02

Lassina Traoré speelt inmiddels ruim een jaar in het shirt van Ajax. De Burkinees heeft enorme stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. Hij groeide al snel uit tot sterkhouder van Jong Ajax en komt momenteel steeds vaker in actie voor het eerste. De volgende stap in zijn ontwikkeling is een basisplaats veroveren, zo laat hij weten aan Het Parool.

“Het is moeilijk. Ajax heeft veel goede spelers, de concurrentie is groot. Dusan Tadic, Klaas Jan Huntelaar, Ryan Babel. Ik leer veel van hen, ze zien mij niet als een bedreiging. Ze proberen me te helpen. En ik? Ik moet gewoon hard werken en mijn ogen en oren openhouden.”

Veel geleerd

In zijn eerste wedstrijd voor Jong Ajax merkte hij direct een groot verschil. “Ik scoorde, maar ik weet vooral dat ik na twintig minuten helemaal kapot was. Ik heb fysiek en mentaal, maar ook technisch en tactisch veel geleerd. Ajax speelt anders dan welke andere club ook. De pressing, het vrijlopen, het combinatiespel. Als spits moet je aanspeelpunt en afmaker ineen zijn.”