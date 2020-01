Geschreven door Jessica Westdijk 11 jan 2020 om 16:01

Lassina Traoré wordt door diverse clubs begeerd, zo meldt het Algemeen Dagblad. De spits scoort ook dit seizoen aan de lopende band in de Keuken Kampioen Divisie. Na 17 duels staat hij op 13 goals en ook nog eens 7 assists.

In Ajax 1 komt hij nog weinig aan spelen toe. Tot nu toe kreeg hij 105 minuten in de Eredivisie, verspreid over 4 duels. Daarin maakte hij 1 goal en gaf hij 1 assist.

“Hij wordt begeerd door diverse clubs in binnen en buitenland”, aldus zijn management tegen het Algemeen Dagblad. “Ajax vindt hem echter te belangrijk voor het eerste team. Lassina maakt het seizoen dus gewoon af bij Ajax. Zijn eerste basisplaats in de laatste wedstrijd voor kerst heeft hem veel vertrouwen gegeven voor de komende maanden.” En dat lijkt niet onterecht: Ajax kampt met veel blessures in de voorhoede en Traoré kan dus zomaar veel minuten gaan krijgen na de winterstop.