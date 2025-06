Traoré geniet: "Dit was het mooiste seizoen uit mijn carrière"

Voor Bertrand Traoré is het afgelopen seizoen er een om nooit te vergeten. Week in, week uit voetbalde hij eens zonder fysieke tegenslagen.

"Ja, dit was absoluut het mooiste seizoen uit mijn carrière", zegt de aanvaller desgevraagd tegenover Voetbal International. "Omdat ik het hele seizoen blessurevrij ben gebleven, is het sowieso het beste seizoen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn hele profcarrière."

De lange afwezigheid door blessures had zijn sporen nagelaten, vooral mentaal. Toch groeide het vertrouwen langzaamaan. "Toen ik bij Villarreal weer begon te spelen, dacht ik: oké, nu denk ik dat ik terug ben. Dat is dit jaar gebleken", aldus Traoré.

En nu hij fysiek weer stappen heeft gezet, kijkt hij zelfs met veel ambitie vooruit. "Volgend jaar wordt zeker beter. Mijn lichaam zal nog meer wennen aan het wedstrijdritme. Want ik heb dit zo lang niet meegemaakt. Het is goed dat de break in de zomer er nu is, maar daarna zal mijn lichaam nog sterker zijn."