Geschreven door Jelmer Jager 11 feb 2020 om 13:02

Lassina Traoré werd al op jonge leeftijd gescout door Ajax. Via Ajax Cape Town mocht hij rond zijn 18e verjaardag (januari 2019) zijn droomtransfer maken naar Amsterdam. “Na 1,5 jaar bij Cape Town mocht ik stagelopen bij Ajax in Amsterdam. Matthijs de Ligt was mijn directe tegenstander en hij was zó ongelofelijk sterk. Hij won ieder duel van me en pakte iedere keer de bal af. Ik wist dat ik hard moest werken aan mijn kracht om succesvol te worden in Nederland”, laat hij weten aan Ajax.nl.

Na zijn eerste training in Amsterdam kwam hij in het hotel een familielid tegen. “Na de training met Ajax 1 verbleef ik in het Hilton Hotel, toen ik ineens hoorde dat Ajax mijn neef Bertrand Traoré ging contracteren. Niet veel later kwam hij met zijn koffer aan in het Hilton. Dat was héél toevallig. Ik feliciteerde hem met z’n transfer en hij feliciteerde mij met m’n stage. Daarna zei ik dat ik terug zou komen om samen met hem te spelen. Dat is helaas niet gelukt, maar ik heb wel samengespeeld met hem in het nationale team.”

“Daarna realiseerde ik me: ik ben hier omdat ik ook iets speciaals heb”

In zijn eerste maanden in Amsterdam maakte hij indruk bij Jong Ajax. Tegen het eind van het seizoen (2018-2019) werd hij ook steeds vaker geselecteerd voor het eerste. Hij maakte van dichtbij mee wat hij een paar jaar eerder al bijna had gezegd. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik na de stage werd geïnterviewd door Ajax TV. Ik kreeg de vraag wat ik met Ajax wilde bereiken. ‘Ik wil de Eredivisie en Champions League winnen met Ajax’, zei ik. Iedereen lachte mij uit. Maar afgelopen seizoen is het bijna gebeurd! In mijn eerste 6 maanden… Het was ongelofelijk om het mee te maken. In mijn eerste maanden keek ik mijn ogen uit, maar daarna realiseerde ik me: ik ben hier omdat ik ook iets speciaals heb. Het is aan mij om dat te laten zien.”