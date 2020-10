Geschreven door Jessica Westdijk 25 okt 2020 om 12:10

In de minuten die Lassina Traoré tot nu toe maakte, maakte hij niet altijd een sterke indruk. Niet voor niets rouleerde Erik ten Hag de afgelopen weken geregeld met zijn spitsen. Zaterdagmiddag mocht Traoré weer beginnen en liet hij zijn voeten spreken. In Venlo maakte hij 5 van de 13 goals en gaf hij ook nog eens 3 assists.

“Je ziet zulke uitslagen wel eens voorbijkomen bij Ajax O12 of O13. De laatste keer dat ik de dubbele cijfers haalde met mijn team moet als kleine jongen ergens in Burkina Faso geweest zijn. Vijf goals maakte ik denk ik twee jaar geleden nog, bij Ajax Cape Town”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Hij is blij met de speeltijd die hij in Venlo kreeg, maar durft zich nog niet uit te spreken over speeltijd in Bergamo dinsdag: “Ik wil eerste spits worden en elke minuut die ik daarvoor krijg, probeer ik te gebruiken om de trainer de boodschap te sturen dat ik er klaar voor ben. Dat doen we allemaal en dat heb ik vandaag ook weer geprobeerd.”

“Elke speler wil spelen. Ik ook. Ik wacht op het moment en dan pak ik alle minuten die ik krijg om mezelf te laten zien.” Dat lukte zaterdagmiddag alvast aardig. “Ik ben ontzettend blij met deze ongelofelijke wedstrijd en ongelooflijk trots dat ik onderdeel uitmaak van deze historische wedstrijd. Ik probeer zo door te gaan”, besluit de 19-jarige Burkinees. Dankzij zijn 5 goals van zaterdagmiddag heeft hij plotseling een indrukwekkend gemiddelde. Dit seizoen maakte hij gemiddeld elke 44 minuten een goal.