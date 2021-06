Geschreven door Jessica Westdijk 17 jun 2021 om 14:06

Volgens Gianluca Di Marzio is Lassina Traoré op dit moment in Kiev, om zijn transfer naar Shakthar Donetsk af te ronden. Een tijdje geleden werd duidelijk dat de club uit Oekraïne één van de geïnteresseerden was om de spits over te nemen van Ajax.

Traoré heeft in Amsterdam nog een contract voor 1 seizoen, daarom wil Ajax hem deze zomer graag verkopen. Een transfer moest gemoeid gaan met een bedrag van ongeveer € 10 miljoen en dat lijkt Shakthar Donetsk ook te gaan betalen. Er was ook interesse vanuit Italië en Rusland, maar de spits lijkt dus een transfer naar Oekraïne te gaan maken.

Shakthar Donetsk eindigde afgelopen seizoen als tweede in de competitie en zal de voorrondes van de Champions League in gaan.