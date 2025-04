"Traoré kwam bij Ajax aan met de conditie van mijn overbuurvrouw"

Ajax is na 30 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie, maar de club uit Amsterdam leed afgelopen weekend wel een ruime nederlaag op bezoek bij FC Utrecht (4-0). Hans Kraay junior verwacht dat trainer Francesco Farioli zich wel een beetje zorgen maakt over de strijd om de landstitel.

"Die maakt zich zeven dagen in de week van ’s ochtends zeven tot ’s avonds negen druk, want zo lang is hij elke dag op de club", legt de analyticus van ESPN uit op de website van VI. "Heel Nederland denkt dat Ajax al vier weken kampioen is. Farioli geeft daar never nooit antwoord op en hij heeft daarin ook voor honderd procent gelijk. Hij bepaalt zelf wel of hij wel of niet over een landstitel wil praten, daar hebben wij toch niets mee te maken", beseft Kraay junior.

"Want ook Farioli gaat puffend richting de eindstreep, maar of hij nu wel of niet blijft, hij heeft Ajax volledig naar zijn hand gezet. Hij heeft Ajax ten opzichte van vorig seizoen volledig gereanimeerd", vervolgt hij enthousiast. "Ze zijn zo fit als de kolere. Ze schakelen om als de brandweer. Hij heeft Anton Gaaei beter gemaakt, hij heeft van Kenneth Taylor een soort Orkun Kökçü 2.0 gemaakt", aldus Kraay junior.

"Bertrand Traoré, die met de conditie aankwam van mijn overbuurvrouw, omdat hij bij Villarreal en Aston Villa nauwelijks speelde, heeft hij in no time fit gekregen", constateert hij. "Dus ondanks het feit dat het Ajax-voetbal ergens op zolder ligt, mogen we allemaal zeggen: chapeau Francesco", besluit Kraay junior over de inbreng van de Italiaanse oefenmeester.