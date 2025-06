Traoré lyrisch over ploeggenoot: "Kan één van de beste worden"

"Het is heel makkelijk om met Mika over voetbal te praten, want hij heeft waanzinnig veel talent", aldus de flankspeler in gesprek met Voetbal International. "Het is een ongelooflijke speler, maar ook een heel fijn mens. Hij is een lieve, beleefde jongen. Ik praat altijd met hem, want wat hij nu doormaakt, heb ik ook allemaal beleefd toen ik jonger was. Dus ik probeer hem advies te geven daarin."

Traoré spreekt met veel waardering over Godts. "Mika heeft crazy talent. Ik kan ook wel een beetje dribbelen, maar hij heeft zulke snelle voeten. Zijn dribbels zijn niet normaal", zegt hij.

"Mika heeft crazy potentie. Hij kan één van de beste buitenspelers van Europa worden, en héél snel ook", vervolgt Traoré zijn lofzang. "Ik probeer hem gewoon te helpen, want ik wil hem heel graag één van de besten in Europa zien worden, of misschien zelfs één van de besten ter wereld. Daarom probeer ik er voor hem te zijn, wanneer hij me nodig heeft. Want ik heb iets meer ervaring en ik ben veel ouder, haha!"