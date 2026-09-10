Traoré: "Met Ajax waren die wedstrijden altijd heel belangrijk"

Lassina Traoré staat op donderdagavond met Shakhtar Donetsk in de Champions League lijnrecht tegenover PSV. De oud-speler van Ajax, die erg bekend is met Nederland, is blij om weer in het land te zijn en kijkt uit naar het duel.

"Het voelt goed om terug te zijn in Nederland, en zeker om tegen PSV of Feyenoord te spelen is heel speciaal", opent Traoré in een video van de NOS. "Het speciaal om tegen hen te strijden. Met Ajax waren de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord altijd heel belangrijk. Dus dat is een heel mooi gevoel."

De topper van afgelopen weekend tussen Ajax en PSV volgde hij dan ook met speciale aandacht. "Ik heb hun laatste wedstrijd tegen Ajax gezien. Bij PSV heb ik ook een vriend in Sergino Dest, dus ik volg de club wel een beetje. Ze hebben ook enkele grote namen die je moet kennen."