Traoré onthult: "Iedereen daar is Ajax-fan, dat is heel leuk"

In Burkina Faso zijn veel mensen fan van Ajax. Dat is sinds de terugkeer van Bertrand Traoré alleen maar gegroeid.

Naast Bertrand Traoré speelde ook neef Lassina in het verleden bij Ajax. Het zorgde ervoor dat de club uit Amsterdam behoorlijk gevolgd werd in het Afrikaanse land. "Ja, Ajax is altijd groot geweest in Burkina Faso", vertelt de vleugelaanvaller aan Voetbal International. "Zeker nu ik voor Ajax speel, dat was de laatste keer ook al zo."

De 29-jarige Traoré speelde het seizoen 2016/17 al op huurbasis bij Ajax en keerde afgelopen zomer terug naar Amsterdam. "Sinds ik terug ben, is iedereen daar Ajax-fan", onthult hij. "Ze volgen de wedstrijden en je ziet mensen op straat in Ajax-shirts, dat is heel leuk."