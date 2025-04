Traoré roemt Ajax-legende: ”Het is leuk dat zijn naam erop staat”

Bertrand Traoré werd onlangs verrast met een persoonlijke prijs: zijn schitterende 0-2 tegen PSV is uitgeroepen tot het mooiste Ajax-doelpunt van de maand maart. Een prijs die hij niet per se had verwacht, maar die hem desondanks veel doet. Zeker omdat hij vernoemd is naar een bekende naam binnen de club.

"Ik had het niet verwacht", zegt Traoré over het winnen van de prijs. "Het belangrijkste voor mij zijn de winst en de drie punten. Het voelde goed om de drie punten binnen te halen bij PSV. Ik deed mijn best om het team te helpen."

Zijn blijdschap na het doelpunt was zichtbaar voor iedereen. "Toen ik scoorde rende ik naar de bank, want ik wilde het met iedereen vieren. Alle wedstrijden zijn belangrijk, maar deze was tegen een directe concurrent. Ik heb lang niet zoiets op die manier kunnen vieren."

Dat de prijs de naam draagt van Lasse Schöne, maakt het voor Traoré extra speciaal. "Ik heb met Lasse gespeeld dus het is leuk dat zijn naam erop staat. Lasse is een legend."