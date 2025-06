Traoré spreekt van unfinished business: "Dat is een groot doel"

Het was voor Bertrand Traore persoonlijk een positief seizoen bij zijn terugkeer bij Ajax. In gesprek met Voetbal International vertelt hij dat hij nog unfinished business had in Amsterdam.

"Dat ging over mijn vorige seizoen bij Ajax", reageert hij op de vraag wat die unfinished business inhoudt. "Toen grepen we op de laatste speeldag naast het kampioenschap en verloren we de finale van de Europa League. Dus van hier (hij houdt zijn hand hoog in de lucht, red.), eindigden we hier (hij houdt zijn hand bij de grond)."

"Het had een ongelooflijk seizoen kunnen zijn, maar in twee wedstrijden raakten we alles kwijt. Dat kwam keihard aan. Daarom had ik al die jaren het gevoel van unfinished business. Het hoofdstuk voelde onaf, dat wilde ik afmaken. Daarom wilde ik terug naar Ajax. En omdat ik Ajax terug wilde brengen naar waar Ajax hoort te zijn."

"Ajax hoort om de titel te spelen, Ajax hoort in de Champions League zijn en Ajax hoort daar ook competitief te zijn", gaat hij verder. "Dat is het doel. Als je voor Ajax speelt, wil je elke competitie winnen waarin je speelt. De Eredivisie, de beker, ver komen in Europa: dat is de norm bij deze grote club. Ik heb mezelf ook altijd voorgenomen: ik wil íéts winnen voor ik mijn carrière afsluit. Ik heb in grote competities gespeeld en bij grote clubs, maar ik heb nooit de kans gehad om een prijs te winnen. Het is niet zo dat mijn carrière anders mislukt is, want ik ben nog steeds heel trots op wat ik allemaal bereikt heb, maar dat is wel een groot doel", besluit hij.