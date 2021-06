Geschreven door Jessica Westdijk 20 jun 2021 om 20:06

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu heeft Ajax het bevestigd: Lassina Traoré is vertrokken naar Shakthar Donetsk. De spits had bij Ajax nog een contract voor één seizoen.

Traoré kwam begin 2019 over van Ajax Cape Town en maakte op 12 mei 2019 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. In 31 officiële duels in Ajax 1 kwam hij tot 12 goals. Zijn hoogtepunt was de 0-13 recordzege van Ajax op VVV Venlo. Daarin nam de spits 5 goals voor zijn rekening.

Dit seizoen raakte Traoré echter steeds meer buiten beeld, zeker na de komst van Sébastien Haller. Een vertrek deze zomer was dus voor alle partijen de beste optie en de bestemming is dus Shakthar Donetsk geworden, de nummer 2 van Oekraïne. Ajax heeft het transferbedrag niet bekend gemaakt, maar het zou gaan om ongeveer 10 miljoen euro.