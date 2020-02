Geschreven door Jelmer Jager 18 feb 2020 om 18:02

Lassina Traoré voelt zich thuis bij Ajax. De talentvolle spits is onder andere erg blij met een leermeester zoals Klaas Jan Huntelaar. “We hebben echt een goede band. Ik noem hem altijd trainer, omdat zo veel van hem leer. Hij geeft me altijd advies. Dat deed hij gisteren na de wedstrijd ook. Toen zei hij dat ik in 60 minuten maar één keer had gescoord, terwijl hij ook één keer scoorde in 30 minuten. Hij vond dat ik meer had moeten scoren. Hij pusht mij echt”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ik ben heel blij. Ik vind het land en Amsterdam erg leuk. Ik raak ook al gewend aan het weer. Dat is het moeilijkste eigenlijk voor mij. Ik ben hier erg gelukkig”, vervolgt de Burkinees, die inmiddels steeds vaker mag starten in het eerste. “Ja, dat is echt bijzonder en geweldig, als ik mij dat realiseer. Het voelt nog steeds als een droom voor mij. Ik ontwikkel mijzelf nog steeds en ik moet nog steeds ook veel leren. Ik hoop dat ik zo door kan gaan en dat ik kan blijven leren van de ervaringen uit eerdere wedstrijden.”

Komende donderdag kan Traoré mogelijk zijn eerste Europese wedstrijd voor Ajax gaan spelen. “Het is een hele belangrijke wedstrijd. De Europa League is een ander niveau, daarom moeten we alles goed doen. Ik doe wat ik moet doen en dus zie ik de wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Het wordt misschien wel mijn eerste Europese wedstrijd, daar heb ik echt zin in!”