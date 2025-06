Traoré vol bewondering: "Ik hoop dat hij de absolute top bereikt"

Bertrand Traoré is vol lof over ex-Ajax-trainer Francesco Farioli. De aanvaller werkte het afgelopen seizoen intensief samen met de Italiaan en roemt zijn aanpak, energie en impact op het team.

In gesprek met Voetbal International spreekt hij openlijk zijn bewondering uit voor de jonge oefenmeester. "Farioli is een heel goede coach, met veel passie, veel verlangen om iets aan zijn spelers mee te geven, om te verbeteren". stelt Traoré. "Hij heeft een groot verlangen om te winnen, een echte winnaarsmentaliteit. En hij is dus erg energiek, dat is belangrijk. Als je Ajax vergelijkt met vorig seizoen, dan zie je veel meer energie in het team. Die energie komt denk ik van hem en de rest van de staf."

Die energie was volgens de Ajacied voelbaar in elk detail. "In elke sessie was hij daar, hij probeerde die energie over te dragen in alles wat we deden. En dat heeft dus gewerkt."

Traoré heeft in zijn carrière met de nodige trainers gewerkt, maar Farioli steekt er wat hem betreft bovenuit. "Hij hoort zeker bij de beste coaches die ik gehad heb. Als je ziet waar we vandaan komen en waar we nu zijn, terug in de Champions League, dat is iets bijzonders."

De Burkinees denkt dat Farioli nog een grote toekomst voor zich heeft in het Europese topvoetbal. "Dat is mijn wens voor hem. Hij is een jonge coach, ik kende hem al uit Turkije. Daar deed hij het al goed, toen heeft hij het ook in Frankrijk goed gedaan met Nice en ook bij Ajax was hij fantastisch. Hij is nog erg jong, maar mijn wens voor hem is dat hij de absolute top bereikt."