Trenskow over goal tegen Ter Stegen: "Zo versla je een topkeeper"
SC Heerenveen pakte zondagavond knap een punt tegen Ajax. De Friezen kwamen in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 achter, maar knokten zich dankzij doelpunten van Jacob Trenskow en Maxence Rivera terug naar 2-2.
Trenskow blikt tegenover de Leeuwarder Courant terug op de moeizame start van Heerenveen. "We startten slecht. We konden niet eens drie keer naar elkaar overspelen. We hadden grote problemen met de druk die Ajax zette. Na een minuut of 20, nadat we met twee spitsen gingen spelen, veranderde dat in ons voordeel en kregen we meer grip op de wedstrijd."
De Deense aanvaller was vlak voor rust verantwoordelijk voor de belangrijke aansluitingstreffer. Trenskow wist precies wat nodig was om Ajax-doelman Marc Ter Stegen te passeren. "Mijn doelpunt, vlak voor rust, was een heel mooi moment. Ik wist dat je tegen zo'n topkeeper met kracht en precisie moet schieten om te kunnen scoren. Het is fijn om zo aan het seizoen te beginnen. We hebben Twente verslagen en goed gespeeld tegen Ajax. Wij geloven dat we iedereen in Nederland kunnen verslaan."
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