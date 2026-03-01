Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Tristan Gooijer: "Dan ga ik met Ajax in gesprek over wat zij willen"

Stefan
Tristan Gooijer
Tristan Gooijer Foto: © BSR Agency

Ajax kwam zondagmiddag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Het was geen hoogstaand duel tussen de twee ploegen, maar wel één met een bijzonder randje voor Tristan Gooijer. De verdediger wordt door Ajax verhuurd aan PEC.

"Ik wilde er vanaf januari staan, maar vind nog steeds niet dat ik de oude ben in mijn spel", vertelt Gooijer in De Stentor. "Mijn lichaam heeft zo lang niet gespeeld, ik moet gewoon wennen. Ik ben soms nog te kinderachtig in keuzes en moet leren om gewoon een bal weg te peren. Ik vind wel dat ik stappen maak."

Tijdens het interview heeft de voetballer een kort momentje met Kian Fitz-Jim, waar hij het nog altijd goed mee kan vinden. "We hebben altijd goed contact gehouden. Ik ken deze ploeg goed, er zijn wat jongens die af en toe vroegen hoe het ging. Ik ging voor het seizoen wel direct kijken wanneer deze wedstrijd was."

Gooijer wil nog altijd doorbreken in Amsterdam, maar sluit ook een langer verblijf in Zwolle niet uit. "Ik voel me een Zwollenaar en vind het leuk hier. Ik ga in de zomer met Ajax in gesprek over wat zij willen. Het was bikkelen met elkaar, dat hebben we goed gedaan. Het klinkt raar, maar ik ben teleurgesteld. We hadden gewoon drie punten kunnen hebben", aldus Gooijer.

