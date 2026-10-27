Tsygankov verdient tijd: "Zelfs Hakim Ziyech en David Neres..."

Ajax won zondag met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam, maar Mike Verweij is nog niet onder de indruk van Viktor Tsygankov. De buitenspeler werd al in de rust gewisseld, maar de verslaggever van de Telegraaf denkt dat de supporters geduld moeten hebben.

"Hij valt me nu nog niet mee, maar je ziet wel dat hij iets heeft", vertelt hij in de podcast Kick-Off. "Je moet spelers ook wel de kans geven. Die tijd is er alleen tegenwoordig in het voetbal bijna niet meer", aldus Verweij, die weet dat er ook een hoog verwachtingspatroon is bij de club uit Amsterdam.

"Ga er maar staan. Zelfs Hakim Ziyech en David Neres hadden een hele poos nodig om zo goed te worden", blikt hij terug. De Ajax-watcher hoopt dat er snel verbetering komt. "Op dit moment is het nog niet veel. Maar je kan van een Oekraïner die van Girona komt ook niet te veel verwachten", waarschuwt Verweij.