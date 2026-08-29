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Tsygankov wil schitteren bij Ajax: "Waren niet de fijnste weken"

Arthur
Viktor Tsygankov
Viktor Tsygankov Foto: © BSR Agency

Viktor Tsygankov is officieel speler van Ajax. De Oekraïense buitenspeler heeft zijn handtekening gezet onder zijn contract in Amsterdam en kijkt met veel vertrouwen uit naar zijn nieuwe avontuur. De 28-jarige aanvaller noemt het een "voorrecht" om voor de club te mogen spelen en heeft direct duidelijke ambities.

Na de officiële presentatie reageert Tsygankov enthousiast op zijn overstap. "Het is een geweldig gevoel", vertelt hij via de clubkanalen van Ajax. "Het is fijn om te weten dat iemand op je wacht. Dat geeft echt een goed gevoel. Het is een enorme club met een grote geschiedenis. Het is een voorrecht om de kans te krijgen om voor deze club te spelen." De afgelopen weken waren voor Tsygankov naar eigen zeggen minder prettig. "Om eerlijk te zijn waren het niet de fijnste weken voor mij. Maar als we het hebben over de interesse van Ajax, is het echt fijn om te weten dat zij geïnteresseerd waren."

De Oekraïner ziet bovendien volop mogelijkheden bij Ajax, dat volgens hem aan een nieuwe periode begint. "Ik weet dat het niet de beste jaren waren voor deze club, maar Ajax moet altijd bij de top horen. Dus het is een project dat nu opnieuw begint om een sterk team te bouwen dat in iedere competitie mee kan doen." Tsygankov wil vooral op het veld van waarde zijn voor zijn nieuwe werkgever. "Ik praat niet veel, maar op het veld zal ik mijn best doen voor deze club", aldus de aanvaller. "Ik hoop positieve energie te brengen in de club en binnen het team en in alle competities mee te strijden om de prijzen."

Bij Ajax komt Tsygankov bovendien opnieuw samen te werken met Míchel Sánchez. Onder de Spaanse trainer werkte de buitenspeler eerder al samen. De Oekraïner is enthousiast over die hereniging. "Hij (Míchel, red.) is competitief en hij heeft de energie om je altijd verder te pushen. Hij wil altijd winnen en domineren en dat past bij ons als spelers en bij een club als Ajax."

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