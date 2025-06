'Turken azen op miljoenenaankoop Ajax, club staat open voor vertrek'

Transferspecialist Yağız Sabuncuoğlu meldt dat de Turkse topclub concrete interesse heeft in de 22-jarige Kaplan. De verdediger, die in 2022 voor ongeveer 9,5 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, wist tot dusver niet door te breken in Amsterdam. Blessures en stevige concurrentie zorgden ervoor dat hij weinig speelminuten maakte.

Galatasaray ziet in Kaplan een veelbelovend talent en wil volgens Turkse media spoedig werk maken van zijn komst. Ajax staat open voor een transfer, en Kaplan zelf zou een overstap naar de Süper Lig niet onwelkom vinden.

Kaplan ligt nog tot de zomer van 2027 vast bij Ajax. In het afgelopen seizoen kwam hij tot vijftien optredens, waarvan drie bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Beide doelpunten die hij maakte, vielen ook namens het beloftenelftal.