'Turkse club lijkt af te haken in strijd om gewilde Noa Lang'

Lang wordt al enige tijd genoemd als mogelijke opvolger van Mika Godts bij Ajax. De vleugelaanvaller sprak al met Jordi Cruijff en zou wel open staan voor een terugkeer naar Amsterdam, maar inmiddels is het al even stil rond de Oranje-international.

Ook Galatasaray zou zich graag willen versterken met Lang, die de tweede helft van vorig seizoen al gehuurd werd van Napoli. De Turkse club heeft nu echter al een andere linksbuiten binnen. Volgens de transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu is er een akkoord bereikt over de komst van Leao van AC Milan.