'Turkse media verrast: Tadic keert volgend seizoen terug bij Ajax'

Dusan Tadic zou komende zomer terugkeren bij Ajax. Dat melden verschillende Turkse media zaterdagochtend, nadat journalist Baris Yurduseven het nieuws bekendmaakte tijdens een live-uitzending op TRT Spor. Volgens onder meer Fanatik is de deal al rond.

Yurduseven liet weten dat Tadic en Ajax een akkoord hebben bereikt over een hereniging in het komende seizoen. Daarmee lijkt het erop dat de 36-jarige Serviër zijn laatste maanden bij Fenerbahçe ingaat. Zijn contract loopt af en dat betekent dat hij transfervrij terug kan keren naar Amsterdam.

De geruchten over een terugkeer bij Ajax deden al langer de ronde. Drie weken geleden meldde journalist Yagiz Sabuncuoglu van Sports Digitale dat Alex Kroes een aanbieding had gedaan aan Tadic. De aanvoerder van Fenerbahçe wilde echter eerst afwachten hoe het seizoen in Turkije zou verlopen. De club zou niet met hem doorgaan als het landskampioenschap wordt misgelopen.

Tadic lijkt nu zelf de knoop te hebben doorgehakt en kiest voor een terugkeer bij Ajax, waar hij tussen 2018 en 2023 uitgroeide tot publiekslieveling en aanvoerder.