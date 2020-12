Geschreven door Jessica Westdijk 05 dec 2020 om 12:12

Het heerlijk avondje is gekomen, maar vier je vanavond geen Sinterklaas? Dan wil je waarschijnlijk het duel tussen Ajax en FC Twente zien. Voor Ajax is het duel met FC Twente een tussendoortje, op weg naar het belangrijke duel met Atalanta van aankomende woensdag.

Maar FC Twente is dit seizoen een serieuze tegenstander en staat op een keurige vijfde plaats in de Eredivisie. Huurling Danilo is op dreef met 10 goals, de helft van de doelpuntenproductie van de Tukkers. En ook oud-Ajacied Vaclav Cerny heeft in Twente zijn vorm hervonden.

Ajax – FC Twente: op welke zender?

Vier je vanavond geen Sinterklaas of wil je tijdens de pakjesavond ook gewoon Ajax volgen? Dat kan! Ajax – FC Twente is voor bijna iedereen gratis te zien op tv. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op zijn eerste zender: FOX Sports 1. Die zender is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen. Dat was al zo bij KPN, maar is nu bijvoorbeeld ook het geval bij Ajax-hoofdsponsor Ziggo. Het duel begint om 20.00.

