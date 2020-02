Geschreven door Jessica Westdijk 01 feb 2020 om 08:02

Ajax – PSV is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een echte topwedstrijd, die vaak beslissend was in de onderlinge titelstrijd. Dit jaar voelt dat iets anders, want PSV staat maar liefst op 11 punten achterstand.

Toch blijft dit duel spannend, want Ajax is ook allesbehalve in bloedvorm. Erik ten Hag verloor met zijn ploeg 3 van de laatste 5 wedstrijden in de Eredivisie. Toch best schrikbarende cijfers. Maar topwedstrijden brengen altijd weer iets bijzonders naar boven, dus laten we hopen dat dat ook vanmiddag het geval is.

Ajax wordt uiteraard gesteund door een vol stadion, maar voor de thuisblijvers is het duel ook op tv te zien. Het duel tussen Ajax en PSV zendt FOX Sports uit op hun eerste zender: FOX Sports 1. Deze zender is gratis voor KPN-klanten.

