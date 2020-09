Geschreven door Jessica Westdijk 19 sep 2020 om 18:09

Na de competitiestart van afgelopen weekend op bezoek bij Sparta Rotterdam staat nu de eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. In de Johan Cruijff Arena ontvangt Ajax RKC Waalwijk, dat afgelopen seizoen op degraderen stond.

Ajax trof RKC Waalwijk ook al vroeg in de voorbereiding, toen kwam de ploeg ook op bezoek in Amsterdam. Het duel eindigde in een 6-1 zege voor de ploeg van Erik ten Hag, dankzij goals van Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp, Klaas Jan Huntelaar (2) en Antony (2). Weet Ajax er vanavond opnieuw een doelpuntenfestijn van te maken?

Ajax wordt in de Johan Cruijff Arena gesteund door 15.000 supporters. Wil of kun je er niet bij zijn? Dan kun je het duel uiteraard op tv volgen.

Ajax – RKC Waalwijk: op welke zender?

Het duel tussen Ajax en RKC Waalwijk is voor bijna iedereen gratis te zien op tv. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op zijn eerste zender: FOX Sports 1. Die zender is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen. Dat was al zo bij KPN, maar is nu bijvoorbeeld ook het geval bij Ajax-hoofdsponsor Ziggo.

Wil je ook de warming-up en de interviews zien? Dan heb je wel een uitgebreider abonnement nodig, deze zijn namelijk te zien op FOX Sports 3. De uitzending begint daar om 16.00, om 16.45 is de aftrap van het duel.

