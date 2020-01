Geschreven door Jessica Westdijk 22 jan 2020 om 08:01

Woensdagavond komt Spakenburg op bezoek in een volle Johan Cruijff Arena. Het is bijzonder om te zien dat tegenwoordig ook wedstrijden tegen een Tweede Divisionist uitverkocht raken.

We kunnen ons voorstellen dat een woensdagavond 20.45 niet zo goed uit kwam om naar de Arena te reizen. In dat geval kun je Ajax – Spakenburg gelukkig ook op tv volgen. Het goede nieuws is dat Ajax – Spakenburg voor iedereen te zien is op tv.

FOX zendt de wedstrijd namelijk uit op hun open kanaal, dat iedereen kan ontvangen. Hieronder vind je een overzicht per aanbieder op welk kanaal je het open kanaal van FOX vindt:

Ziggo: kanaal 11

KPN: kanaal 16

Telfort: kanaal 16

Canal Digitaal: kanaal 11

Tele2: kanaal 11

Tmobile: kanaal 13

Caiway: kanaal 11

Delta: kanaal 13

Online: kanaal 11

Fiber: kanaal 14

XS4all: kanaal 16

Youfone: kanaal 13

De wedstrijd wordt ook uitgezonden op FOX Sports 1.

TIP: Wil je alle altijd zenders van FOX Sports gratis kijken? Dan kan met KPN Compleet. Je krijgt dan gratis toegang tot alle zenders van FOX Sports, voor zowel de Eredivisie als de buitenlandse competities.