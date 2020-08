Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2020 om 11:08

Vanmiddag staat voor Ajax de allerlaatste wedstrijd van de voorbereiding op het programma. Zaterdagavond kwam Eintracht Frankfurt op bezoek in de Johan Cruijff Arena en ook daarvan werd gewonnen. Vanmiddag wordt er afgesloten tegen Union Berlin.

Wie er tegen Union Berlin in actie zullen komen, is nog even de vraag. Ajax speelde tegen Frankfurt met de beoogde basiself en bovendien start voor Jong Ajax vanmiddag de Keuken Kampioen Divisie, als Roda JC op bezoek komt op de Toekomst. Wie we in actie gaan zien tegen Union Berlin, is dus even afwachten.

Union Berlin promoveerde in het seizoen 2018/2019 naar de Bundesliga en eindigde afgelopen seizoen knap als elfde. Slechts één plek achter Hertha BSC en twee plekken achter Eintracht Frankfurt, de eerdere tegenstanders van Ajax deze voorbereiding. Bij Union Berlin komen we met Sheraldo Becker een voormalig Ajax-speler tegen.

Ajax – Union Berlin kijken

Ajax en Union Berlin trappen om 13.00 af. Het duel is live te volgen op tv, het wordt uitgezonden door Ajax’ hoofdsponsor Ziggo. Op Ziggo Sport Voetbal schakel je vanaf 12.55 in en het goede nieuws is dat die zender dit weekend voor iedereen gratis te ontvangen is.

