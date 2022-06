Geschreven door Jessica Westdijk 09 jun 2022 om 10:06

Je bent op vakantie in het buitenland en Ajax moet een belangrijke wedstrijd spelen. Normaal gesproken kijk je alle wedstrijden live, en op vakantie wil je natuurlijk ook gewoon kijken. Je kan op zoek gaan naar een restaurant of bar waar het wordt uitgezonden. Maar misschien heb je hier geen zin in of kun je niks vinden. Herken jij deze situatie? Wanneer je in het buitenland zit kun je een VPN gebruiken om gewoon legaal de wedstrijden op jouw favoriete Nederlandse kanaal te kijken. Tegenwoordig zit er bij elk tv-abonnement wel een app inbegrepen en kun je ook op je tablet of telefoon streamen. Probleem is alleen dat de content op basis van jouw buitenlandse locatie kan worden geblokkeerd. Wat dan?

Geoblokkades opheffen met een VPN

Nederlandse tv-kanalen hebben de uitzendrechten van sportwedstrijden vaak alleen in Nederland of in EU-landen. Immers, in het buitenland heeft een andere zender betaald voor de rechten om ze uit te te mogen zenden. Met een VPN kan je jouw locatie verhullen, waardoor het lijkt alsof je op dat moment ergens anders bent. Hier kun je je voordeel uit halen door in het buitenland verbinding te maken met een VPN en jouw locatie op Nederland te zetten. Zo kun je gewoon inloggen bij ZiggoGo zoals je gewend bent en kun je elk kanaal bekijken. Op deze manier mis je nooit meer een wedstrijd van Ajax, ook niet als je op vakantie bent in het buitenland.

Overige voordelen van een VPN

Misschien vind je het niet heel erg om af en toe een wedstrijd te missen. Zeker niet als het gaat om een bekerwedstrijd tegen een amateurclub of een potje tegen pak ‘m beet Fortuna Sittard. Het gebruik van een VPN kan nog veel meer voordelen met zich meebrengen, dus het is zeker de moeite waard om een VPN te nemen. Hier vind je de drie grootste voordelen van een VPN:

1: Anoniem en veilig internetten. Wanneer je een VPN gebruikt kunnen mensen, bedrijven en overheden niet zien waar jij bent en wie jij bent. Zo ben je beschermd tegen hackers of bedrijven die jouw gegevens willen verkopen.

2: Streamen in binnen- en buitenland. Niet alleen voor wedstrijden van Ajax is het handig om geoblokkades te omzeilen.Wist je bijvoorbeeld dat diensten als Netflix en Amazon Prime op basis van jouw locatie bepalen welke films en series beschikbaar zijn? Je kunt jouw locatie op een ander land zetten en opeens krijg je een heel ander aanbod. Zo heb je veel meer verschillende content tot je beschikking.

3: Bescherm jouw privacy. Websites verzamelen veel gegevens van alle bezoekers. Jouw locatie, je persoonsgegevens en nog veel meer informatie. Een VPN beschermt hiertegen.

Mag ik volgens de wet een VPN gebruiken?

Jazeker, wettelijk gezien is er geen enkel probleem met het gebruik van een VPN. Je hebt gewoon het recht om jouw privacy online te beschermen. Wil je een VPN gebruiken om onwettige dingen te doen zoals het kijken van illegale voetbal-streams of het downloaden van torrents? Dan is dat nog steeds illegaal. Je bent misschien iets beter verborgen omdat je anoniem bent, maar we raden dit zeker niet aan.