Geschreven door Jessica Westdijk 28 nov 2020 om 15:11

De wedstrijden volgen elkaar voor Ajax tot aan de winterstop in rap tempo op. Afgelopen woensdag trof Ajax FC Midtjylland en komende dinsdag gaat het op bezoek bij Liverpool. Vanavond staat een tussendoortje op het programma, een bezoek aan FC Emmen.

FC Emmen is op dit moment de nummer 17 van de Eredivisie en Ajax zal het duel dan ook snel willen beslissen, zodat het wellicht wat gas terug kan nemen en spelers rust kan geven. Weet Ajax vanavond weer een grote uitslag neer te zetten? Het duel is vanaf 18.45 uiteraard weer live te volgen.

FC Emmen – Ajax: op welke zender?

FC Emmen – Ajax is voor bijna iedereen gratis te zien op tv. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op zijn eerste zender: FOX Sports 1. Die zender is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen. Dat was al zo bij KPN, maar is nu bijvoorbeeld ook het geval bij Ajax-hoofdsponsor Ziggo.

Wil je na afloop ook de interviews zien? Dan heb je wel een uitgebreider abonnement nodig, deze zijn namelijk te zien op FOX Sports 3.

