Geschreven door Jessica Westdijk 20 feb 2020 om 08:02

Het Champions League-avontuur kwam dit seizoen al vroeg op een teleurstellende manier tot een einde. Maar we moeten door! Getafe is de eerste horde in de Europa League en Ajax start vanavond met een uitwedstrijd in de voorstad van Madrid.

Ajax zal tijdens het duel gesteund worden door ruim 800 Ajacieden in het uitvak, maar voor de thuisblijvers is het duel uiteraard te volgen op tv. De wedstrijd begint om 18.55, maar al vanaf 18.00 kun je naar de voorbeschouwing kijken op RTL 7. Je kunt vervolgens ook op RTL 7 blijven hangen voor de wedstrijd.

Maar er is keuze! Ook FOX Sports zendt de wedstrijd tussen Getafe en Ajax uit. Je kunt de wedstrijd op hun tweede zender kijken, FOX Sports 2. Vanaf 17.30 is er al een programma rondom de Europa League te zien en vanaf 18.55 kijk je uiteraard het duel.

TIP: Wil je alle zenders van FOX Sports gratis kijken? Dat kan met KPN Compleet. Je krijgt dan gratis toegang tot alle zenders van FOX Sports, voor zowel de Eredivisie als de buitenlandse competities.