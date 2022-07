Er was voldoende animo om Ajax eindelijk weer eens live in actie te zien. De kaartjes voor het duel waren in rap tempo uitverkocht. Al betekent dat niet dat het stadion helemaal gevuld is, ongeveer de helft van de capaciteit ging in de verkoop. Het belooft een mooi en interessant duel te worden tegen de Oekraïnse tegenstander, waar oud-Ajacied Lassina Traoré onder contract staat. Hij zal echter niet in actie komen, hij herstelt nog van een kruisbandblessure. Ook David Neres stond kort bij de tegenstander van dinsdagavond onder contract. Hij ging vlak voor de inval van Rusland die kant op en heeft inmiddels een nieuwe club gevonden, Benfica.

Wil je Ajax vanavond in actie zien tegen Shakthar Donetsk, maar kon je er niet live in het stadion bij zijn? Dan kun je ook op tv volgen hoe Ajax het er vanaf brengt. Het zal een mooie gelegenheid worden om waarschijnlijk voor het eerst diverse aanwinsten in actie te zien en om te bekijken welke basiself Alfred Schreuder in gedachten heeft.

Ajax – Shakthar Donetsk: op welke zender?

Op kanaal 14, de zender die voor iedereen met een Ziggo-abonnement gratis te ontvangen is, wordt Ajax – Shakthar Donetsk uitgezonden. De aftrap van het duel is om 20.00. De uitzending van Ziggo start een kwartier van tevoren, om 19.45. Het duel wordt ook uitgezonden op Ziggo Sport Select.

