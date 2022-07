Geschreven door Jessica Westdijk 19 jul 2022 om 08:07

Inmiddels is de voorbereiding van Ajax een paar weken onderweg en vertrok de ploeg afgelopen weekend richting Bramberg voor het jaarlijkse trainingskamp.

Ook een oefenduel tegen Red Bull Salzburg begint bijna een traditie te worden en vanavond staan beide ploegen weer tegenover elkaar. Het wordt de lastigste tegenstander die Ajax tot nu toe heeft getroffen in de voorbereiding. De Oostenrijkers kwamen afgelopen seizoen net als Ajax tot de achtste finale van de Champions League. Daarin kregen ze een pak slaag van Bayern München. De ploeg werd vervolgens net als Ajax landskampioen en is dus komend seizoen weer actief op het hoogste niveau. Voor Salzburg is het de laatste oefenwedstrijd, aanstaande vrijdag start voor de Oostenrijkers de competitie. Ajax oefent volgende week nog tegen Shakthar Donetsk.

Red Bull Salzburg – Ajax: op welke zender?

Op kanaal 14, de zender die voor iedereen met een Ziggo-abonnement gratis te ontvangen is, wordt Red Bull Salzburg – Ajax uitgezonden. De aftrap van het duel is om 18.30. Je kunt dus mooi de hitte ontvluchten en lekker voor de tv gaan zitten. De uitzending begint om 18.15. Lukt het je niet om het duel live te zien? Dan is er om 23.25 de samenvatting.

Nog geen klant bij Ziggo? Stap dan nu over! Je krijgt dan 12 maanden Netflix én Videoland cadeau.