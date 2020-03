Geschreven door Jessica Westdijk 07 mrt 2020 om 12:03

Het woord ‘crisis’ valt weer bij Ajax na uitschakeling in Europa en de beker. De titelstrijd is het enige wat nog telt, al wordt ook dat een lastig verhaal. In een paar weken tijd heeft Ajax de voorsprong van 6 punten op AZ uit handen gegeven.

Om aan kop te blijven, is een overwinning op sc Heerenveen vanavond dus cruciaal. Een uitverkocht uitvak zal Ajax vanavond steunen in Friesland, maar ook voor wie niet in het stadion zit, is het duel natuurlijk te zien.

FOX Sports zendt sc Heerenveen – Ajax uit op haar tweede zender: FOX Sports 2.

TIP: Wil je alle zenders van FOX Sports gratis kijken? Dat kan met KPN Compleet. Je krijgt dan gratis toegang tot alle zenders van FOX Sports, voor zowel de Eredivisie als de buitenlandse competities.