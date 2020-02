Geschreven door Jessica Westdijk 12 feb 2020 om 12:02

Na een vrij weekend vanwege storm Ciara staat woensdagavond voor Ajax het bekerduel met Vitesse op het programma. De Amsterdammers gaan op bezoek in de Arnhemse GelreDome.

Uiteraard reizen er weer de nodige Ajacieden af om de ploeg in het stadion te ondersteunen, maar het duel is natuurlijk ook op tv te volgen. En er is goed nieuws: Vitesse – Ajax is voor iedereen te zien op tv.

FOX zendt de wedstrijd namelijk uit op hun open kanaal, dat iedereen kan ontvangen. Hieronder vind je een overzicht per aanbieder op welke zender je het open kanaal van FOX vindt:

Ziggo: kanaal 11

KPN: kanaal 16

Telfort: kanaal 16

Canal Digitaal: kanaal 11

Tele2: kanaal 11

Tmobile: kanaal 13

Caiway: kanaal 11

Delta: kanaal 13

Online: kanaal 11

Fiber: kanaal 14

XS4all: kanaal 16

Youfone: kanaal 13

De wedstrijd wordt ook uitgezonden op FOX Sports 1.

