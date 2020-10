Geschreven door Jessica Westdijk 23 okt 2020 om 19:10

Na het Champions League-duel van afgelopen woensdag is het alweer tijd voor de Eredivisie. Ajax gaat bij VVV op bezoek in Venlo. Daarbij is Mohammed Kudus in ieder geval niet inzetbaar, de middenvelder viel woensdag al vroeg geblesseerd uit. Antony lijkt wel weer van de partij.

Ajax is dit weekend de eerste van de titelkandidaten die in actie komt en moet dus winnen om in ieder geval de druk bij PSV op te voeren voor zondag. PSV voert de ranglijst in de Eredivisie nu aan met één punt meer dan Ajax.

VVV Venlo – Ajax: op welke zender?

Het duel tussen VVV Venlo en Ajax is voor bijna iedereen gratis te zien op tv. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op zijn eerste zender: FOX Sports 1. Die zender is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen. Dat was al zo bij KPN, maar is nu bijvoorbeeld ook het geval bij Ajax-hoofdsponsor Ziggo.

Wil je na afloop ook de interviews zien? Dan heb je wel een uitgebreider abonnement nodig, deze zijn namelijk te zien op FOX Sports 3.

