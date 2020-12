Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 dec 2020 om 19:12

Na een makkelijke overwinning in de Eredivisie op PEC Zwolle en een iets minder goede pot tegen FC Utrecht in de beker is de volgende tegenstander van Ajax onze vrienden uit Den Haag. Gaat Kudus zijn rentree maken, staat Labyad weer in de spits en krijgt Blind nog steeds de voorkeur boven Martinez? We gaan het zondagmiddag zien.

Ajax gaat proberen om in Den Haag de koppositie te behouden. Twee van de concurrenten, Vitesse en Feyenoord, staan morgen tegenover elkaar, dus is dit een mooie mogelijkheid om punten uit te lopen op minimaal één van de twee. PSV speelt zaterdagavond al tegen RKC.

ADO Den Haag – Ajax: op welke zender?

Wil je ADO Den Haag – Ajax zondagmiddag live kijken, dan kun je terecht op FOX Sports 1. Bij veel tv-abonnementen is die zender gratis, soms heb je een uitbreiding op je abonnement nodig, bijvoorbeeld bij Ziggo. De wedstrijd begint om 14.30u.