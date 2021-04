Geschreven door Kevin Ligtvoet 07 apr 2021 om 23:04

Het Europese avontuur gaat aankomende donderdag weer verder en AS Roma komt op bezoek in Amsterdam voor de eerste kwartfinale van de Europa League, volgende week gaan de Amsterdammer richting Rome voor de return. Er wordt donderdag om 21.00u afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

Zowel Ajax en AS Roma hadden de vorige ronde niet al te veel moeite met hun tegenstanders. Terwijl Ajax twee keer wist te winnen (3-0 thuis en 0-2 uit) van BSC Young Boys, deed AS Roma dit twee keer tegen Shakhtar Donetsk (3-0 thuis en 1-2 uit). Beide ploegen missen aardig wat spelers, bij de thuisploeg onder andere Daley Blind en Noussair Mazraoui.

Ajax – AS Roma: op welke zender?

Wil je Ajax – AS Roma donderdagavond live kijken, dan kun je terecht bij ESPN 2 en RTL 7. De wedstrijd begint om 21.00u. Het duel is dus voor iedereen gratis te ontvangen.