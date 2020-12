Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 dec 2020 om 20:12

Ajax kan aankomende woensdag voor de tweede keer in drie jaar overwinteren in de Champions League. Hiervoor moet er wel gewonnen worden van Atalanta, de directe tegenstander voor deze ticket. De Amsterdammers zetten alles op alles om ook na de winter in het hoofdtoernooi uit te komen.

Na een tegenvaller dit weekend tegen FC Twente is het belangrijk dat Ajax zich weet te herpakken. Het is nog niet zeker of iedereen fit is, dus dat is nog even spannend. Alleen een overwinning is genoeg voor plek 2 in de poule, achter Liverpool.

Ajax – Atalanta: op welke zender?

Als échte Ajacied kan je deze wedstrijd natuurlijk niet missen. De beslissende pot zal te zien zijn op SBS6. De uitzending begint om 18.00u, 55 minuten voor de aftrap. Het zal ook zoals altijd uitgezonden worden op Ziggo Sport Voetbal, een tweede optie als je hier een abonnement op hebt.

